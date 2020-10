Covid: calciatrice positiva nel ritiro di Coverciano

ROMA, 24 OTT - Una calciatrice della Nazionale femminile, in ritiro a Coverciano in vista del match di qualificazione all'Europeo del 2022 in programma martedì con la Danimarca, è risultata positiva al COVID-19 dopo il tampone effettuato ieri sera e i cui risultati sono stati resi noti questa mattina. La calciatrice - rende noto la Federcalcio - totalmente asintomatica, era risultata negativa ai primi due tamponi effettuati il 19 e 22 ottobre ed era stata ammessa al gruppo squadra come da protocolli UEFA e FIGC. La Federazione ha subito messo in atto tutte le disposizioni previste dalle normative vigenti. Tutta la delegazione, calciatrici e staff, comunque negativa all'ultimo tampone effettuato, ripeterà in tarda serata gli esami molecolari. (ANSA).