Calcio: Atalanta; Gasperini, con Samp pensando ad Ajax

BERGAMO, 23 OTT - "La Sampdoria è un avversario di valore, ma è ovvio che ci sia un retropensiero sull'Ajax, perché vincendo martedì prossimo prenderemmo già un vantaggio importante nel girone". Alla vigilia del match casalingo dell'Atalanta in campionato, Gian Piero Gasperini sa di dover provvedere a un minimo turnover nell'ottica del doppio fronte. "Ormai andiamo verso novembre: sugli esterni bisogna accelerare per forza con gli inserimenti di altri giocatori, Hateboer e Gosens giocano sempre anche nelle rispettive Nazionali. In attacco invece ci sono già più alternative", precisa l'allenatore nerazzurro. Qualcosa potrebbe dunque cambiare, anche dietro. "Sutalo non è in lista Uefa ma per la serie A può essere molto utile, in avanti Lammers è più pronto di Miranchuk che è stato infortunato un mese - continua - Sam ha anche fatto due gol e sotto l'aspetto atletico stava bene fino a due giorni fa: ha avuto problemi di stomaco in Danimarca, è da verificare. Aleksey ha fatto un bel gol col Midtjylland ma per ora può entrare a partita in corso". In bilico la posizione di Gomez e Ilicic: "Gomez? Qualche volta entrerà anche lui nelle rotazioni, ma personalmente è sempre meglio che giochi - chiude Gasperini -. Non è che abbiamo 13 partite in un mese e mezzo come la fine della scorsa stagione: ce n'è una intera davanti. Gioca? Se lo fa, non ha nemmeno bisogno di allenarsi. Ilicic ha recuperato, a Napoli ha fatto il titolare e in Champions no, ma ha fatto benissimo. Per noi è un giocatore straordinario: per me è a posto. E se lo è, non me ne privo: può giocare, se recupera la fiducia nelle giocate". (ANSA).