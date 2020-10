Inter, Conte: "Dobbiamo migliorare, ma nessuno ci ha dominato"

ROMA, 23 OTT - "Dobbiamo continuare a migliorare ma finora nessuna squadra ci ha dominato o ci è stata superiore. Questa è la mentalità e dobbiamo portarla avanti perché questa è il modo per essere solidi in futuro". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Genoa. "La barra è dritta. Sinceramente devo dire oggi che vedo più negatività e vedo invece molta positività dentro, senza parlare della malattia - ha aggiunto -. Il club è contento. Spesso ci si fa condizionare dal risultato, io guardando le prestazioni finora mi devo ritenere soddisfatto. Il risultato finale dipende da mille fattori. Sicuramente nelle ultime tre partite i fattori palo-rete, palo-fuori sono stati negativi per noi". (ANSA).