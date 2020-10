Giro: evento multimediale in 5G per tappa finale

ROMA, 23 OTT - In occasione della tappa conclusiva del Giro d'Italia 2020 in programma domenica prossima a Milano, gli appassionati di ciclismo potranno vivere in maniera inedita le emozioni della gara grazie ai servizi innovativi abilitati dal 5G. La Tim ha reso noto che all'Open Village in Piazza Castello, un vero e proprio spazio multimediale, "sarà possibile seguire la cronometro in modalità multi-streaming su uno smartphone 5G, con la fruizione contemporanea di video 4K, a 360 gradi e tradizionali, live e on-demand". "Un'esperienza -afferma un comunicato- che darà ai visitatori la possibilità di vivere la gara come se stessero sul percorso a fianco dei corridori, tramite le riprese effettuate con speciali telecamere a 360° installate alla partenza e alle immagini che arriveranno dal drone che seguirà la corsa. Le riprese della tappa tramite drone saranno inoltre rese disponibili per la diretta RAI". (ANSA).