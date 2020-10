Covid: Fin,effettuati 105 controlli a piscine e no criticità

ROMA, 22 OTT - Sono 105 i controlli finora effettuati, per lo più dai Nas dei Carabinieri, presso le piscine di tutto il territorio nazionale e ad oggi "l'esito dei controlli, verificati dalla Federazione Italiana Nuoto sulla base dei verbali redatti, non hanno evidenziato alcun caso di criticità o difformità circa il rispetto delle citate norme vigenti". A comunicarlo è la Federnuoto, annunciando allo stesso tempo l'istituzione dal giorno 20 ottobre di un osservatorio centrale per monitorare l'andamento dei controlli effettuati dall'Autorità competente a partire dal 21 ottobre presso le piscine gestite e utilizzate sul territorio nazionale dalle società sportive affiliate ed aperte ai tesserati e agli utenti in genere. I controlli riguardano il rispetto delle normative in materia anti-Covid relative agli emanati Dpcm, delle disposizioni del ministero della Salute e dalle Regioni circa gli aspetti igienico-sanitari delle piscine, infine della sicurezza in materia di lavoro, oltre ad ulteriori adempimenti amministrativi. Il monitoraggio, fa sapere la Fin, è avvenuto con il supporto dei 20 Comitati Regionali federali coadiuvati dalle relative articolazioni periferiche e attivati a partire dal giorno 20 sera. Gli impianti oggetto del monitoraggio sono di norma provvisti di piscine per l'utilizzo a carattere sportivo agonistico e a carattere ludico motorio, per lo più dotati anche di palestra e strutture di servizio connesse. "Le Società Sportive - si sottolinea - nell'ambito dell'attività di controllo effettuata, hanno acquisito da parte delle autorità competenti impegnate, apprezzamento sull'adeguatezza degli standard riscontrati e accoglimento positivo sulle iniziative poste in essere per il contenimento della diffusione del virus". (ANSA).