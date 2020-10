Gp Teruel: Dovizioso, per il Mondiale ci sono anche io

ROMA, 22 OTT - "Non sono mai stato così forte in questa stagione per giocarmi il Mondiale, ma i fatti dicono che ci sono anche io, quindi adesso proverò a sfruttare le mie opportunità fino alla fine". Lo ha detto Andrea Dovizioso, nella conferenza stampa piloti in vista del Gp di Teruel che si terrà domenica prossima sempre sul circuito spagnolo di Aragon, dove nell'ultima gara ha chiuso al settimo posto. "Abbiamo avuto problemi nell'ultimo weekend, soprattutto per quanto riguarda la temperatura. Non avevamo il ritmo dei piloti più veloci - ha spiegato il forlivese della Ducati - ma il Mondiale è ancora aperto, anche se non sarà facile perché i miei avversari possono andare veloce su tutti i tracciati. Questo fine settimana non sarà facile, come tutte le 'doppie", perché tutti avranno informazioni in più. Ma noi non dobbiamo smettere di lottare". (ANSA).