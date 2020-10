Covid: Super Bowl potrebbe slittare a marzo

NEW YORK, 22 OTT - Il Super Bowl potrebbe slittare di un mese. La 55ma edizione della partitissima del football americano che decreta la squadra campione del campionato 2020 è prevista per il 7 febbraio a Tampa in Florida. Tuttavia la NFL è pronta a spostare l'evento al 7 marzo in caso ci fosse necessità. Lo ha detto in un'intervista Mark Murphy, CEO dei Green Bay Packers. "Preferiremmo non spostarlo - ha detto -. Vorremmo giocare il più possibile secondo l'attuale calendario. Abbiamo avuto un incontro questa settimana e abbiamo deciso di cancellare il Pro Bowl (All Star Game del football, ndr) il quale è una settimana prima del Super Bowl in modo da rendere facile spostare tutto e creare una 18/a settimana". A causa di numerosi giocatori risultati positivi, NFL è stata già costretta a posticipare diverse partite. In uno dei casi più eclatanti, ben 24 persone tra membri dei Tennessee Titans sono risultate positive al test Covid. (ANSA).