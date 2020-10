Champions: Inter; Lukaku "non un buon risultato,fare di più"

ROMA, 21 OTT - "Non è un buon risultato, possiamo fare di più. Dobbiamo continuare a lavorare e ad essere forti dal punti di vista mentale" Così l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, ai microfoni di Sky dopo il pareggio in Champions League. "In questo momento per noi non è facile, ma dobbiamo continuare a crederci - ha aggiunto il belga -. Dobbiamo essere più forti fisicamente e in difesa dobbiamo fare meglio perché abbiamo sbagliato nei loro due gol. Abbiamo sbagliato tante occasioni e in partite come queste si paga". (ANSA).