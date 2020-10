Champions: Conte, non ho niente da rimproverare alla squadra

MILANO, 21 OTT - "Non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Abbiamo fatto noi la partita, giocato bene e creato occasioni per vincere, mentre non ricordo parate di Handanovic. Si può migliorare, ma non si può paragonare con il pareggio con lo Slavia Praga dell'anno scorso". Così il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, commenta a Sky il pareggio contro il Borussia Moenchengladbach. "Non è stato semplice oggi ricevere la notizia di Hakimi alle 17 - prosegue -, ma dobbiamo concentrarci sul campo. Ho detto ai ragazzi di affrontare tutto a testa alta e sono stati bravi. Non era facile psicologicamente ma hanno dimostrato di essere uomini innanzitutto". (ANSA).