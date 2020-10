E.League: Pioli, soddisfatto se Milan passerà girone

MILANO, 21 OTT - "Sarò soddisfatto del nostro percorso europeo se passeremo il girone. Se punto a vincere il torneo? Vogliamo tornare in Champions e abbiamo due strade: o vincere l'Europa League o fare un grande campionato e arrivare nelle prime quattro in classifica": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Celtic di Europa League. E la vittoria nel derby può solo avere strascichi positivi per i rossoneri: "Dobbiamo cavalcare l'entusiasmo. Dobbiamo sentire quello che abbiamo sentito mentre andavamo a San Siro, come se i tifosi fossero con noi". (ANSA).