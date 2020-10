E.League: Pioli, Milan deve reggere pressione aspettative

MILANO, 21 OTT - "E' normale che ci siano aspettative su di noi, credo sia giusto così, perché indossiamo una maglia prestigiosa e significa che stiamo facendo qualcosa di importante. Dobbiamo reggere questa pressione ed essere soddisfatti, sapendo che ci sono tanti esami da superare insieme": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, a Milan Tv alla vigilia della sfida contro il Celtic. I rossoneri approdano alla fase a gironi di Europa League reduci dalla vittoria nel derby che ha caricato l'ambiente e regalato il primo posto in classifica in Serie A. La sfida contro l'Inter non è la partita della svolta per il Milan ma, secondo il tecnico, "una gara importante che ci dà consapevolezza e fiducia". E domani ci sarà un altro esame da superare contro il Celtic: "Dobbiamo sempre giocare per vincere ma sapendo che dobbiamo superare le difficoltà che le partite di volta in volta ti presentano". (ANSA).