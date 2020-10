Accordo Ics-Coni per aiuto ad azzurri per la dual career

ROMA, 21 OTT - Il Coni e l'Istituto per il Credito Sportivo hanno siglato un protocollo d'intesa per la 'dual career' degli atleti azzurri. Nella Sala delle Fiaccole di Palazzo H, al Foro Italico, lo hanno sottoscritto i presidenti del Comitato olimpico, Giovanni Malagò e dell'ICS, Andrea Abodi, alla presenza dei membri della Commissione nazionale atleti del Coni Margherita Granbassi, Carlo Molfetta e Mara Santangelo. Si avvia una collaborazione finalizzata alla realizzazione di processi di sensibilizzazione e formazione degli atleti sui temi della dual career del movimento olimpico, fornendo un aggiornamento manageriale ad atleti ed ex atleti che intendono investire in impianti sportivi. L'intesa di durata triennale (rinnovabile), prevede, inoltre, la possibilità di istituire una particolare linea di credito per l'atleta studente d'interesse nazionale che ambisca a partecipare a studi universitari e/o a master. Una prima iniziativa, nell'attuazione di tale accordo, è volta a favorire l'inserimento lavorativo nella gestione degli impianti sportivi degli atleti che abbiano partecipato ai Giochi Olimpici o che abbiano vestito la maglia azzurra e abbiano effettuato degli appositi percorsi formativi post carriera promossi e/o organizzati dalla Commissione atleti. (ANSA).