Open d'Italia: Westwood "Spero in grande settimana"

Lee Westwood è una delle superstar dell'Open d'Italia, al via domani allo Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo (Brescia). Nel 2010 è diventato numero 1 al mondo mettendo fine al dominio di Tiger Woods che durava da 281 settimane. Primo britannico dopo Nick Faldo a riuscirci, Westwood ora ha come obiettivo quello di trionfare all'Open d'Italia. "Vengo da una striscia di risultati positivi - le dichiarazioni all'ANSA del player britannico - Mi sento bene e il campo mi piace, non vedo l'ora di iniziare e spero in una grande settimana". Westwood, 47enne di Workshop, in carriera ha vinto in tutti i Continenti collezionando anche 9 apparizioni (e 7 successi), sponda Europa, in Ryder Cup. E all'ANSA il player inglese parla anche della Ryder Cup italiana del 2023. "Se mi piacerebbe essere il capitano del Vecchio Continente alla Ryder Cup 2023 di Roma? Sicuramente. Nel 2023 avrò 50 anni e penso che in campo, al mio posto, ci saranno giocatori più giovani". (ANSA).