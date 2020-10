Calcio: Gattuso, domani turnover limitato, solo 3-4 cambi

NAPOLI, 21 OTT - ''Domani scenderanno in campo tre o quattro giocatori che non sono stati presenti con l'Atalanta. Credo che una scelta giusta sia quella di un turnover limitato''. Rino Gattuso anticipa la filosofia delle scelte che farà domani nel mtch contro gli olandesi dell'AZ Alkmaar. ''Una volta al Milan - racconta il tecnico - ne cambiai nove o dieci ed è una cosa da non ripetere. Credo che anche nel futuro in Europa League non faremo tantissimi cambi. Il nostro obiettivo è sempre mandare in campo la migliore squadra possibile''. ''Speriamo - conclude Gattuso che l'epidemia da Covid ce lo consenta. Abbiamo due ragazzi fuori da 21 giorni e sono ancora positivi. Quando torneranno dovranno lavorare per ritrovare la condizione fisica. Perciò dobbiamo guardare partita dopo partita cercando ogni volta di mettere in campo la migliore formazione possibile''. (ANSA).