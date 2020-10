Golf: Open d'Italia; Bertasio, "il pubblico mancherà molto"

POZZOLENGO (BRESCIA), 21 OTT - "Sensazioni buone ma questo è un anno strano, condizionato dal Covid. Ho giocato poco, per via dell'emergenza sanitaria e per qualche problema alla schiena nell'ultimo periodo. Senza il pubblico sugli spalti sarà un Open d'Italia diverso così come strana è tutta questa stagione. I tifosi danno la carica e mancheranno molto a tutti". Queste, all'ANSA, le sensazioni di Nino Bertasio alla vigilia del 77° Open d'Italia al via da domani a domenica allo Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo (Brescia). "Il campo di gara mi piace - spiega Bertasio - e ha caratteristiche che lo rendono impegnativo". Tante le stelle in gara in Lombardia. Tra questi due ex numeri 1 al mondo come Martin Kaymer e Lee Westwood e 5 past winner (con loro anche Bernd Wiesberger). Ma per Bertasio il favorito è il britannico Matt Wallace, reduce dal secondo posto allo Scottish Championship. "Sta giocando bene, è solido da tee a green e ha vinto tante gare in Italia sull'Alps Tour. E' in forma ed è un ottimo giocatore". . (ANSA).