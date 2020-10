Covid: CR7, successo si misura da ostacoli superati

TORINO, 21 OTT - "Il successo nella vita non si misura con ciò che ottieni, ma dagli ostacoli che superi": Cristiano Ronaldo torna con questo messaggio a farsi vedere sui social network. Il portoghese ha postato su Instagram un breve video in cui lo si vede allenarsi sulla cyclette, a ritmo di musica e con i capelli rasati, nella sua villa sulla collina di Torino, dove si trova dalla scorsa settimana in isolamento perché positivo al Coronavirus. (ANSA).