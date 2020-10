Covid:F1;Stroll,ho saltato Nurburgring perché avevo il virus

(ANSA-AFP) - PARIGI, 21 OTT - Il motivo dell'assenza di Lance Stroll, pilota della Racing Point, nel Gp di formula 1 dell'Eifel, svoltosi l'11 ottobre scorso sul circuito del Nurburgring, era perché il canadese era risultato positivo al Cvid-19. A rivelarlo è lui stesso su Twitter. "Ero arrivato al Nurburgring dopo aver fatto un test ed essere risultato negativo . scrive Stroll - ma poi, la mattina di sabato 10, ho cominciato a sentirmi male, e con un forte mal di stomaco. Così ho seguito il protocollo e mi sono messo in isolamento senza andare nel paddock. Non ero proprio in grado di correre, così ho deciso di tornare a casa domenica 11. Visto che stavo ancora male, domenica sera ho fatto un altro test, che ha dato esito positivo. Dopo sono rimasto in isolamento totale per dieci giorni, per fortuna con dei sintomi leggeri". Ora però, dopo la quarantena, Stroll si sente "in piena forma" e annuncia la propria oresneza nel Gp del Portogallo in programma sul circuito di Portimao nel prossimo fine settimana. Al Nurburgring era stato sostituito da Nico Hulkenberg, e il team a proposito della sua assenza aveva parlato di "un'indisposizione". (ANSA-AFP).