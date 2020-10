Champions: Bonucci 'cominciato bene ma è solo l'inizio'

TORINO, 21 OTT - "Bel successo per cominciare bene in Champions" è il pensiero social dell'attaccante spagnolo Alvaro Morata che ieri sera ha messo il suo sigillo nella vittoria della Juve contro la Dinamo Kiev in Champions league. Morata è sempre andato a segno nelle tre gare esterne giocate dalla formazione di Andrea Pirlo tra campionato e coppa. "Iniziare la Champions con una vittoria è fondamentale. Bravi a partire col piede giusto verso i nostri obiettivi", scrive Danilo sul proprio profilo Instagram. "Cominciato il percorso UCL nella maniera giusta ma è solo l'inizio", avvisa Leonardo Bonucci. Qualche rammarico in più per Giorgio Chiellini, uscito dopo venti minuti a causa di un problema muscolare che verrà valutato in queste ore: "Dispiace non aver potuto lottare con voi fino al novantesimo - afferma il difensore -. Ottimo inizio del nostro cammino in Champions". (ANSA).