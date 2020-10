Basket: russi con troppi positivi, rinviata Zenit-Ax Milano

MILANO, 20 OTT - La gara di giovedì sera tra Zenit San Pietroburgo e Ax Milano è stata sospesa e rinviata a data da definirsi. I russi infatti hanno troppi casi positivi in squadra e non raggiungono gli 8 giocatori previsti dal nuovo regolamento di Eurolega per disputare la partita. Stando alle nuove norme introdotte, l'incontro verrà rimandato per un massimo di tre volte prima di decretare la vittoria a tavolino (20-0) per Milano. Per complicanze da Coronavirus sono state rinviate anche altre due gare di questo quinto turno di Eurolega: l'Asvel non ha abbastanza giocatori negativi per affrontare a Istanbul l'Efes, l'Alba Berlino invece è in quarantena su imposizione delle autorità sanitarie nazionali e non potrà affrontare il Baskonia. (ANSA).