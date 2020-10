Spadafora "Serie A terminerà? Lega prepari piano B"

ROMA, 20 OTT - "La Serie A arriverà alla conclusione del campionato? Non lo so, questo è un anno senza certezze, in tutti i settori. Invito però la Lega a pensare per tempo ad un piano B. Ed anche ad un piano C, per farsi trovare pronta". Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora così nel corso del programma 'L'aria che tira' su La7. Il ministro è tornato anche sulla polemica con Cristiano Ronaldo: "Il protocollo funziona se viene rispettato, la bolla è già prevista, se poi qualche calciatore non lo rispetta, anzi lo elude... E' un dato oggettivo che Ronaldo, quando ha lasciato l'Italia (per rispondere alla convocazione nella nazionale del Portogallo, ndr) ha violato il protocollo, tanto che la Asl ha fatto una segnalazione alla procurade di Torino. Il messaggio di questi grandi campioni dovrebbe sempre essere di rispetto delle regole". (ANSA).