Higuain, sarò sempre felice per le vittorie della Juve

TORINO, 20 OTT - Gonzalo Higuain torna a parlare della Juventus: "Ho bellissimi ricordi, su tutti la vittoria contro il Tottenham e quando per poco non eliminammo il Real Madrid - le parole dell'argentino alla CBS - e sarò sempre felice per le vittorie dei bianconeri: ma sarà un anno strano, la pandemia rende difficili gli allenamenti": Sull'addio alla Juventus e al calcio italiano, il 'Pipita' spiega: "In Europa avevo perso la voglia di giocare, ora l'ho ritrovata in America e volevo stare lontano dalla pressione mediatica: dovevo sempre dimostrare qualcosa, ma io credo di averlo fatto per tutta la carriera". (ANSA).