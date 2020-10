Covid: nuovi positivi AZ Alkmaar, giovedì sfida al Napoli

ROMA, 20 OTT - Casi di covid anche nell'AZ Alkmaar, la formazione olandese che dovrà affrontare il Napoli, giovedì in Europa league. E' stato lo stesso club a rendere noto che "sono state rilevate nuove infezioni di coronavirus all'interno del gruppo di giocatori", senza però precisare quanti siano e le identità dei contagiati. Ulteriori test sono in corso. Il club ha fatto sapere di essere in stretto contatto con l'Uefa. Venerdì scorso si erano già verificati casi di contagio da covid per 4 giocatori della prima squadra, 2 della giovanile e 3 persone dello staff. (ANSA).