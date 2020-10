Champions: Pirlo 'prima gara fondamentale, da vincere'

TORINO, 19 OTT - E' all'esordio da allenatore in Champions League, ma Andrea Pirlo mostra grande serenità alla vigilia: "Sono tranquillo, la tensione la lascio ai miei giocatori - ha detto da Kiev, dove domani la Juventus sfiderà la Dinamo - ma non vedo l'ora di cominciare. Sarà il mio esordio, ma soprattutto sarà fondamentale partire bene. Bisogna subito conquistare i tre punti per avere più sicurezze in vista del prosieguo del girone". (ANSA).