Azzurre in raduno per match con la Danimarca

ROMA, 19 OTT - Dopo sette vittorie in altrettanti incontri, la nazionale femminile di calcio è pronta a tornare in campo per continuare il percorso di qualificazione all'Europeo 2022 e stasera si raduna a Coverciano per preparare il match contro la Danimarca, in programma il 27 ottobre a Empoli. Del gruppo di ragazze convocate la scorsa settimana dalla ct, Milena Bertolini, non farà parte la centrocampista del Milan Valentina Bergamaschi, indisponibile e quindi esclusa dalla convocazione, mentre Elena Linari ed Elisa Polli sono state autorizzate a raggiungere il raduno mercoledì prossimo. L'ultimo confronto tra Italia e Danimarca risale al luglio 2013, quando le azzurre guidate da Antonio Cabrini si imposero 2-1 ottenendo il pass per i quarti di finale dell'Europeo. In palio, questa volta, c'è la qualificazione diretta alla fase finale della competizione, in quanto Italia e Danimarca guidano a punteggio pieno il Gruppo B e si contenderanno il primo posto nel match di Empoli e nella gara in programma l'1 dicembre a Viborg. (ANSA).