Vuelta: due membri staff della Bahrain positivi al Covid-19

ROMA, 19 OTT - Prima dell'inizio della Vuelta di ciclismo, che partirà domani, il team Bahrain-McLaren comunica che, in seguito ai test PCR anti-Covid, "un membro dello staff è risultato positivo". Subito dopo avere ricevuto i risultati, il collaboratore positivo è stato isolato dalla 'bolla di squadra' e messo in quarantena, secondo la normativa spagnola vigente. "Anche l'altro membro del personale, che era stato in stretto contatto con la persona risultata positiva, è stato isolato, sebbene non mostrasse sintomi - informa il team -. I due membri dello staff saranno sostituiti e il team parteciperà alla gara, prendendo tutte le precauzioni necessarie". Un altro membro di uno staff, questa volta in casa Sunweb, è risultato positivo. Alla vigilia della Vuelta sono stati effettuati 498 test. Nessun corridore è risulta positivo al Covid-19. (ANSA).