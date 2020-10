Roma-Benevento 5-2

ROMA, 18 OTT - La Roma dilaga contro il Benevento: all'Olimpico finisce 5-2 per la formazione di Fonseca che conquista la seconda vittoria in campionato. Sono i sanniti ad andare in vantaggio con Caprari, ma Pedro e Dzeko ribaltano il match nel primo tempo. Nella ripresa Lapadula pareggia ribattendo a rete il rigore paratogli da Mirante ma Veretout fa 3-2 poco dopo, segnando dal dischetto. Nel finale ancora gol per Dzeko (ora quinto marcatore all time in A della storia della Roma) e Carles Perez. (ANSA).