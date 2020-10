Moto: Aragon; in Moto3 trionfa spagnolo Masia, Fenati 4/o

ROMA, 18 OTT - Il pilota spagnolo Jaume Masia in sella a una Honda della Leopard Racing ha vinto il Gran premio di Aragon classe Moto3, con uno spettacolare sorpasso all'ultima curva, con il tempo di 37:45.009. Ha preceduto sul traguardo il sudafricano Darryn Binder (Ktm) di 91 millesimi, poi lo spagnolo Raul Fernandez (Ktm) di 196. Ottimo quarto Romano Fenati (Husqvarna) , seguito da John Mcpheee (Honda Petronas) e da Jeremy Alcoba (Honda Gresini), autore di una rimonta prodigiosa dopo una penalità. Soltanto settimo lo spagnolo Albert Arenas (Ktm), leader della classifica mondiale. Mentre l'altro italiano Celestino Vietti (Ktm Sky Racing Vr 46) è nono, Dennis Foggia (Honda) è decimo. Per Masia, al suo secondo successo in carriera, è stato un vero trionfo, non solo perchè è maturato negli ultimissimi metri, ma anche perchè il pilota spagnolo è partito addirittura dalla 17ma posizione in griglia. La nuova classifica iridata vede sempre al comando Arenas con 144 punti, seguito da Ogura con 131 e Vietti 126. (ANSA).