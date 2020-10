Moto: Aragon; a Nakagami il warm up, sesto Quartararo

ROMA, 18 OTT - Il giapponese della Honda non ufficiale Takaaki Nakagami ha sorpreso tutti sul miglior giro nel warm up in vista del motogp di Aragon. Nakagami in 1:48.651 ha preceduto lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales (staccato di 219 millesimi) e Alex Rins in sella alla Suzuki (in ritardo di 332). Sesto tempo per il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo che ieri in sella alla sua Yamaha Petronas ha conquistato il diritto a partire in pole; settimo tempo per il compagno di squadra Franco Morbidelli, seguito dai due uomini della Ducati Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso. (ANSA).