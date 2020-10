Sci: gigante Soelden, in testa Caviezel, De Aliprandini 9/o

SOELDEN, 18 OTT - Dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Soelden, prima gara uomini della stagione 2020-21, è al comando a sorpresa lo svizzero Gino Caviezel in 1.08.13 davanti allo sloveno Zan Kranjec in 1.08.19 ed al norvegese Henrik Kristoffersen in 1.08.23. Il favorito francese Alexis Pinturault è quarto in 1.08.28 Miglior azzurro è Luca De Aliprandini, unico italiano a partire tra i primi migliori quindici, al momento 9/o in 1.08.70 e dunque a soli 57" dal primo dopo una bella prova ma con un errore che l'ha tradito. Più indietro il veterano Manfred Moelgg, nella sua prima gara da gennaio quando si ruppe i legamenti di un ginocchio, in 1.09.59. Poi ci sono Giovanni Borsotti in 1.09.84 e Roberto Nani in 1.10.02. Fuori per un errore è invece finito il norvegese Aleksander Kilde, detentore della coppa del mondo. Si gareggia in una splendida giornata di sole e con condizioni di neve perfette che rendono possibile una competizione tiratissima, sul filo dei centesimi di secondo e con i migliori vicinissimi tra loro. Seconda manche alle ore 13,15. (ANSA).