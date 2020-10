Champions: Hategan arbitra la Juve, Turpin per la Lazio

ROMA, 18 OTT - Sarà l'arbitro romeno Ovidiu Haţegan il direttore di gara della partita tra Dynamo Kiev e Juventus, valida per il Gruppo G della Champions league, in campo martedì alle 18.55 a Kiev. Alle 21 di martedì all'Olimpico di Roma scenderà in campo la Lazio contro il Dortmund, la partita valida per il Gruppo F sarà diretta dall'arbitro francese Clément Turpin . (ANSA).