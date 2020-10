Calcio: Conte "Inter non fortunata, perso match ben giocato"

ROMA, 17 OTT - "Dispiace aver perso una partita ben giocata. Abbiamo creato tante occasioni, loro sono stati bravi e fortunati, noi no. I ragazzi ci tenevano tanto a vincere, abbiamo commesso due disattenzioni sui gol. Comunque hanno vinto, quindi complimenti a loro". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, a Sky Sport dopo il derby. "In ogni partita creiamo tanto per fare gol, dobbiamo essere più cinici a sfruttarle - ha aggiunto l'ex ct -. Però al tempo stesso non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Hanno lottato fino all'ultimo per cercare il pareggio. Non siamo stati molto fortunati. La difesa? Giocando con due esterni che sono due ali come Perisic e Hakimi dobbiamo essere bravi a mantenere gli equilibri - ha risposto -. Ma stiamo parlando comunque di due gol evitabilissimi". (ANSA).