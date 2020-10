Calcio: Premier; Manchester City torna a vincere, Arsenal ko

ROMA, 17 OTT - Il Manchester City torna alla vittoria in Premier League dopo una sconfitta e un pareggio, battendo 1-0 l'Arsenal. La rete decisiva è stata realizzata da Sterling al 23' del primo tempo. Il City ora è decimo in classifica con sette punti, a -6 dalla capolista Everton e a -3 dal Liverpool, ma con una partita in meno. L'Arsenal è quinto con nove punti dopo la seconda sconfitta in Premier in questa stagione. (ANSA).