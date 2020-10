Ibrahimovic trascina il Milan, 2-1 all'Inter

ROMA, 17 OTT - Una doppietta di Zlatan Ibrahimovic, al rientro dopo il coronavirus, regala al Milan il derby contro l'Inter e la testa della classifica con i rossoneri a punteggio pieno. Ai nerazzurri non basta la rete di Lukaku. Rossoneri avanti al 13': Kolarov atterra in area Ibrahimovic. Rigore che lo svedese prima si fa parare da Handanovic, poi segna sulla respinta del portiere nerazzurro. Al 16 arriva il raddoppio, sempre a firma Ibra, servito da Leao. La reazione dell'Inter arriva verso la mezzora: al 29' con Lukaku. Partita riaperta. L'Inter si fa più aggressiva e si rende pericolosa con Lukaku che fallisce un paio di occasioni (l'ultima in pieno recupero). Il risultato non cambia ed il Milan si gode la vittoria nella stracittadina e il primato. (ANSA).