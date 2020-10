Marotta, clima surreale nel derby senza il pubblico

MILANO, 17 OTT - "Nella storia del calcio il derby ha ovunque un sapore particolare, al di là della classifica. Oggi c'è un grande assente, il pubblico, uno dei pochi casi nella storia. Significa perdere un grande valore, anche nel riscaldamento ci si rende conto che il clima è surreale". L'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, sottolinea la strana atmosfera con solo mille tifosi a San Siro in una partita sempre vissuta con il sold out e spettacolari coreografie. "Lo scenario è ricco di difficoltà se non inquietante, la situazione economica finanziaria ha ricavi molto incerti: dobbiamo continuare, le competizioni vanno onorate, tutte le società sono in difficoltà". (ANSA).