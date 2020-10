Giro: Ciccone si ritira, 'sintomi acuti di bronchite'

ROMA, 17 OTT - Giulio Ciccone si è ritirato dal Giro d'Italia. Lo ha comunicato la Trek Segafredo, team dello scalatore abruzzese che è alle prese con "sintomi acuti di bronchite". "Nei giorni scorsi "aveva manifestato sintomi legati alla patologia e questa mattina - spiega una nota della Trek - si è sottoposto agli esami clinici presso l'Ospedale di Conegliano che, purtroppo, hanno confermato la diagnosi fatta dal medico dell'equipe dott. Emilio Magni". E proprio Magni ha poi ricordato che "come già noto, Giulio ha sofferto di Covid-19 a inizio settembre e le sue condizioni fisiche, anche se sufficienti per essere al via del Giro, non potevano essere ottimali. Le giornate difficili, appena trascorse, con pioggia e freddo, sono poi passate. Ha risentito della sua fragilità clinica e riteniamo che la scelta di fermarlo sia la più prudente per non sovraccaricare un fisico già stanco". (ANSA).