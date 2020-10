Calcio: Iachini, cercheremo di non rimpiangere Chiesa

FIRENZE, 17 OTT - "Dispiace che Chiesa sia andato via perché stava davvero bene, ma ora non conta parlare di chi non c'è, dobbiamo piuttosto arrivare ad una condizione tale da non rimpiangerlo". Lo ha detto Beppe Iachini alla vigilia della trasferta con lo Spezia, prima partita senza il figlio d'arte passato alla Juve l'ultimo giorno di mercato. "Volevo anche spiegare la scelta di cui mi assumo la responsabilità di dare la fascia a Federico nella gara con il Torino in assenza di Pezzella e Ribery. Non pensavo scoppiasse un polverone, io ho deciso in base alle sue presenze in viola e infatti era vice capitano - ha ribadito il tecnico della Fiorentina - fino all'ultimo non sapevamo della sua cessione certa. Se mi ha chiamato per salutarmi? Si". Andando via Chiesa è arrivato Callejon: "L' ho voluto io, la società in questo mi ha accontentato, con lo staff medico valuteremo la sua condizione". Poi sulle voci che lo vorrebbero già sotto esame: "Da quando sono a Firenze non c'è stata settimana, io sono tranquillo fiducioso e concentrato sul lavoro". (ANSA).