Calcio: Atalanta festeggia 113/o con la Samp

ROMA, 17 OTT - L'Atalanta festeggia oggi il centotredicesimo anniversario della fondazione. "Il 17 ottobre è un giorno a dir poco speciale da ben … 113 anni! Buon compleanno Atalanta! Sono 113 anni di passione e cuore, di determinazione e grinta, di puro amore nerazzurro", recita la nota sul sito ufficiale. Nel pomeriggio la squadra è impegnata a Napoli, per cui la ricorrenza è rimandata alla prossima partita di campionato: "Come vuole tradizione il compleanno verrà festeggiato a casa, al Gewiss Stadium - si legge -. In occasione della partita con la Sampdoria, in programma sabato 24 ottobre, la maglia che la squadra indosserà sarà arricchita da una patch speciale, quella che celebra, appunto, il 113° compleanno". Nato dapprima come 'Società Bergamasca di Ginnastica e Sports Atletici (poi di Educazione Fisica) Atalanta' il 17 ottobre 1907 a opera degli studenti liceali Gino e Ferruccio Amati, Eugenio Urio, Giovanni Roberti e Alessandro Forlini, il sodalizio aveva il bianco e il nero come colori sociali. Assunse l'attuale denominazione di Atalanta Bergamasca Calcio e il nerazzurro all'atto della fusione del 4 aprile 1920 con la rivale cittadina 'Società Bergamasca di Ginnastica e Scherma', la cui sezione calcio era attiva dal 1913 con maglie biancazzurre: il 5 ottobre 1919, a Brescia, l'Atalanta aveva battuto 2-0 la Bergamasca nello spareggio imposto dalla Federazione per l'ammissione al campionato di Prima Categoria. "Auguri Atalanta! Auguri a tutti i tifosi atalantini perché il 17 ottobre è anche la loro festa!", conclude il sito web della società. (ANSA).