Golf: Eurotour, Wallace aggancia Otaegui in testa

ROMA, 16 OTT - Equilibrio e spettacolo allo Scottish Championship, tappa dell'European Tour di golf che precede l'Open d'Italia. A Saint Andrews (ex borgo reale sulla costa orientale del Fife) Adrian Otaegui, leader assoluto dopo il primo round, a metà gara è stato raggiunto in vetta, con uno score totale di 132 (-12), da Matt Wallace. Il player spagnolo - che ha sprecato un gap di 3 colpi di vantaggio - e quello inglese guidano il leaderboard e sono tallonati da un altro golfista britannico, Aaron Rai, ora terzo con 133 (-11). Dopo aver vinto due settimane fa lo Scottish Open, Rai sogna un nuovo exploit nel Paese più settentrionale del Regno Unito. Buona prova anche per il francese Adrien Saddier, da ottavo a quarto con 134 (-10). Resta in alta classifica Padraig Harrington, capitano del Team Europe alla Ryder Cup 2021, quinto (135, -9) insieme agli inglesi Paul Waring e Garrick Porteous.Sul percorso del Fairmont St. Andrews (par 72) passo indietro per Renato Paratore, da sedicesimo a 44/o (141, -3). Parziale di 73 (+1) per l'azzurro, protagonista di una gara dai due volti. Dopo un triplo bogey pesante alla seconda buca di giornata il 23enne capitolino ha chiuso le prime nove con quattro birdie. Mentre nella restante parte di gara ha intervallato 3 bogey e un solo birdie. Paratore precede in classifica Lorenzo Scalise (l'altro italiano allo Scottish Championship), ora 49/o (142, -2). Domani il "moving day". Testa a testa tra Otaegui e Wallace, ma Rai punta il sorpasso in Scozia. (ANSA).