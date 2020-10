Atalanta: Gasperini "niente stop, convivere col Covid"

BERGAMO, 16 OTT - "Il Covid colpisce il calcio come tutta la vita quotidiana. Sono convinto che dobbiamo conviverci senza fermarci e anche che le cose possano migliorare grazie ai nostri comportamenti". Alla vigilia della gara contro il Napoli, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini spiega che la serie A non deve fermarsi per la pandemia. "Bergamo - ha spiegato - è stata un esempio di come si può continuare a vivere senza dimenticare il dolore. Non è solo per una questione economica che sono tra quelli che vogliono andare avanti". Sulla trasferta, due novità: "Ilicic parte per Napoli e farà parte delle squadra. Ormai lavora molto bene da settimane e la sua capacità di giocare è intatta. Durante la sosta abbiamo recuperato Miranchuk, che ha perso un mese ma ora è pronto a inserirsi". (ANSA).