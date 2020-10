Lukaku contro Ibra, il derby di Milano è super sfida

ROMA, 16 OTT - La quarta giornata di Serie A propone come piatto forte il 226mo derby di Milano tra l'Inter (2,30) di Conte e il Milan (3,06) di Pioli. Nonostante negli ultimi 8 precedenti si siano registrate 5 vittorie neroazzurre e 3 pareggi, secondo i tifosi di Planetwin365 sarà un derby all'insegna dell'equilibrio in cui il Milan potrebbe tornare alla vittoria nella stracittadina che manca da gennaio 2016. Se il 41% dei supporter si schiera in favore dei neroazzurri, c'è infatti un importante 31%, che propende dalla parte dei rossoneri. Gli analisti di Planetwin365 anticipano un match in cui andranno a segno entrambe le squadre (gol a 1,47) e che potrebbe regalare dai 2 o più gol (Over 1.5 a 1,13). Atteso il ritorno in campo di Ibrahimović (2,35), guarito dal Coronavirus. Sarà duello tra giganti con Lukaku, che ha già lasciato il segno due volte nei derby della scorsa stagione (2,20). In serata si affrontano Crotone (8,00) e Juventus (1,41) che torna in campo dopo la partita vinta a tavolino con il Napoli. I calabresi vengono da tre sconfitte consecutive in cui hanno subito almeno due reti, devono a tutti i costi smuovere la classifica: gli analisti di Planetwin365 suggeriscono un risultato esatto di 0-2 (7,51) e anticipano un match ricco di gol (Over 2.5 a 1,62). (ANSA).