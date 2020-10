Giro: Nibali, abbiamo superato una prova di resistenza

CESENATICO (FORLI'-RIMINI), 15 OTT - "Freddo e pioggia hanno reso questa giornata veramente dura. E' stata una prova di resistenza, in una tappa peraltro insidiosa". Sono le parole di Vincenzo Nibali, alla fine della 12/a tappa del Giro d'Italia, con partenza e arrivo a Cesenatico, vinta per distacco dall'ecuadoriano Narvaez. Nibali, che è arrivato con il gruppo degli uomini di classifica a 8' dal fuggitivo, ha spiegato di avere "cambiato più volte maglia e mantellina per tenermi il più possibile asciutto. Giornate come queste, se fai poca attenzione, possono costare caro. C'è semplicemente da essere soddisfatti per averla passata indenne e guardare con un po' di speranza alle prossime". (ANSA).