Agnelli "vincere tutto in Italia, provarci in Europa"

TORINO, 15 OTT - "Da cinquant'anni i tecnici della Juve vengono valutati in base al loro percorso in Champions, ma noi dobbiamo valutare l'intero operato dei nostri allenatori": così il presidente bianconero Andrea Agnelli. "Voi date troppo per scontato il significato della vittoria dello scudetto, ma ogni anno ci sono complessità e difficoltà diverse - ha aggiunto il numero uno della Juventus - e sappiamo che non deve essere mai dato per scontato: il nostro principale obiettivo è vincere scudetto, coppa Italia e Supercoppa Italiana e poi provarci in Europa, ma se non ce la facciamo non vuol dire non aver fatto un buon lavoro". "Ho la sensazione che il mondo che ci circonda non veda l'ora di giudicare un paio di sconfitte" ha detto poi Agnelli in merito al debutto di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Per il numero uno bianconero il percorso del tecnico "non sarà privo di ostacoli: non appena inciamperemo su uno di questi, il mondo cercherà di colpire la Juventus. E' una mia sensazione. Il nostro compito, come dirigenti, sarà di accompagnare il percorso iniziale di Pirlo con l'esperienza che abbiamo". (ANSA).