Napoli: Bakayoko, non gioco da marzo ma sono pronto

NAPOLI, 15 OTT - "Non gioco una partita da tanto tempo ma mi sento bene e mi sto inserendo in fretta, se Gattuso vorrà sono già pronto a dare il mio contributo contro l'Atalanta". Lo ha detto Tiemoué Bakayoko in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, dimostrando di voler giocare al più presto. Il centrocampista francese, al Napoli in prestito, ha giocato i suoi ultimi 90' il 7 marzo con la maglia del Monaco contro il Nizza in Ligue 1. "Mi sto allenando bene - ha sottolineato - so quello che Gattuso vuole da me e lo ringrazio per avermi voluto per una grande squadra come il Napoli. Il centrocampo a tre o a due per me è uguale, sono pronto a dare la mia disponibilità al modulo che il, tecnico sceglie". Per il centrocampista è presto per pensare al titolo, meglio concentrarsi sull'Atalanta: "Al momento - spiega - non possiamo pensare a vincere il campionato, abbiamo una buona squadra e dobbiamo lottare per vincere ogni partita, poi vedremo in che posizione finiamo. Ora concentriamoci sull'Atalanta che è una squadra veloce, che gioca molto bene". (ANSA).