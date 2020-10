MotoGp: ad Aragon Quartararo insegue il riscatto

ROMA, 15 OTT - Ad Aragon, dove domenica torna in pista il motomondiale, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint il gradino più alto nella classe MotoGp toccherà a Fabio Quartararo ed alla sua Yamaha. La vittoria del leader della classifica piloti, reduce dal deludente nono posto di Le Mans, è a 4.00. Dietro di lui, Mark Vinales che è salito sul podio di Aragon tre volte: il suo successo si gioca a 4.50. In cerca di riscatto dal Gp di Francia anche Mir e Morbidelli, dati vincenti alla pari a 7.50. Indietro Dovizioso, a 10.00, e Valentino Rossi, reduce da tre cadute consecutive, a 16.00. Senza Marc Marquez, dominatore degli ultimi anni Marquez, il titolo iridato è fortemente in bilico, come dimostra la classifica, con i primi quattro piloti racchiusi in 19 punti. In testa Quartararo ne ha 115 ed è il favorito a 2.00, Mir è a -10 e insegue a 2.25, mentre il trionfo di Dovizioso, che ha un distacco di 18 punti, vale 6 volte la posta. Rossi, dopo il terzo zero consecutivo per via della caduta di Le Mans, è 13/o in classifica con 58 punti, un distacco troppo grande da colmare, il suo successo nel Mondiale è a 50.00. (ANSA).