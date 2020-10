Giro: al via a Cesenatico, tutti in fila per biglie Pantani

CESENATICO, 15 OTT - Una piccola processione di tifosi che si sono messi in fila per scattare foto con le due biglie giganti dedicate a Marco Pantani, inaugurate martedì a Cesenatico. E' questa l'immagine che ha accompagnato il via della 12/a tappa del Giro d'Italia, con partenza e arrivo nel paese natale del campione morto nel 2004. Le due biglie, una rosa e una gialla, a richiamare le vittorie a Giro e Tour del 1998, sono nel piazzale davanti al Grand Hotel, proprio dove era stato allestito lo spazio per il podio-firma. La tappa, partita a due passi dal mare, si snoda per gran parte nell'entroterra sul percorso della Gran Fondo 'Nove Colli', con cinque gran premi della montagna e quasi quattromila metri di dislivello complessivo. Tanta la gente che ha voluto assistere alla partenza, una folla ordinata, tutti con le mascherine in ossequio alle norme anti-Covid. (ANSA).