Evento online per 60 anni da vittoria Berruti a Giochi Roma

ROMA, 15 OTT - Una mostra virtuale per esaltare la storia e chi l'ha scritta, firmando un'impresa diventata leggenda. Da domani, nell'anno in cui si celebrano i 60 dalle Olimpiadi di Roma '60, un'esposizione online sul sito della Fondazione Arte Nova farà rivivere la vittoria sui 200 metri di Livio Berruti, uno dei miti dell'atletica leggera, tra i protagonisti più popolari di quell'indimenticabile evento a cinque cerchi. L'iniziativa è stata ideata dalla stessa Fondazione, di cui Berruti è Presidente, grazie alla direttrice artistica Elena Franco, attraverso la raccolta di fotografie inedite dall'archivio personale dello sprinter e immagini storiche concesse dal Cio e dal Coni, oltre a una video-intervista, in cui l'atleta racconta la sua grande Olimpiade. Ai Giochi di Roma, che si svolsero a Roma dal 25 agosto all'11 settembre 1960 e vi parteciparono 84 nazioni, con oltre 5000 atleti, Berruti riuscì ad interrompere il dominio degli americani nei 200 metri, uguagliando due volte nell'arco di due ore il nuovo record mondiale di 20"5, oggi detenuto da Usain Bolt con 19"19, fissato ai Mondiali di Berlino del 2009. Oltre a Berruti, ci sono anche Wilma Rudolph, Classius Clay, Nino Benvenuti, Giuseppina Leone, Abele Bikila, i fratelli D'Inzeo e molti altri atleti immortalati in azione, sul podio o durante una pausa, insieme alle immagini della Roma di quei giorni, protagonisti di questa carrellata di memorie. "Quelle Olimpiadi - dice Berruti nell'intervista rilasciata a Nicola Roggero - sono state un'apoteosi di sorrisi, di amicizie e di pace". L'esposizione on line sarà visibile da domani, e fino al 31 dicembre 2020, sul sito della Fondazione Arte Nova, attraverso il link: www.fondazioneartenova.org/roma60 . (ANSA).