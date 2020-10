Covid: Nuova Zelanda annulla amichevole contro l'Inghilterra

ROMA, 14 OTT - La Federcalcio neozelandese ha deciso di annullare l'amichevole contro l'Inghilterra, che era programmata per il 12 novembre nello stadio di Wembley. E' stato lo stesso ad della Federazione 'kiwi', Andrew Pragnell, ad annunciarlo, spiegando che "le restrizioni per il lungo viaggio e sulla disponibilità dei voli commerciali, a causa del Covid-19, dice che non abbiamo la certezza di poterci schierare a Wembley". Inoltre, un numero significativo di atleti, al ritorno dall'Inghilterra, sarebbe stato posto in quarantena, interrompendo o comunque falcidiando la stagione agonistica. Da qui la decisione di rinunciare al prestigioso match. (ANSA).