McKennie positivo al Covid, Juve in isolamento

TORINO, 14 OTT - Un nuovo caso di positività alla Juventus: si tratta di Weston McKennie. Dopo Cristiano Ronaldo, dunque, che sta rientrando in queste ore dal Portogallo, tra i bianconeri c'è anche il centrocampista statunitense ad aver contratto il Coronavirus. Il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario, in questo modo i soggetti negativi potranno continuare a svolgere regolarmente gli allenamenti e le partite senza però avere contatti con l'esterno del gruppo. (ANSA).