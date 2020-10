Mancini ricorda presidente Samp Mantovani, ci manchi

GENOVA, 14 OTT - Sono passati 27 anni dalla scomparsa di Paolo Mantovani, presidente della Sampdoria che conquistò lo scudetto nella stagione 1990-91'. Era il 14 ottobre del 1993: "Per compiere grandi cose bisogna vivere come se non si dovesse mai morire. Tu, Paolo #Mantovani, hai fatto grande la #Sampdoria. E in tutti noi vivrai per sempre", ha scritto la società sui media ufficiali. E di quella squadra erano grandi protagonisti Gianluca Vialli e Roberto Mancini. Proprio il ct della Nazionale, attraverso il suo profilo Instagram ha voluto ricordare Mantovani che è stato presidente dal 1979 al 1993 conquistando oltre al tricolore tre Coppe Italia, la Coppa delle Coppe, la Supercoppa Italiana e fu ad un passo dalla Coppa dei Campioni con la finale persa a Wembley con il Barcellona: "Quando ti ho conosciuto, appena arrivato alla U.C. Sampdoria, avevo solo 17 anni. Sei stato un grande uomo e un presidente unico. Ciao Presidente ci manchi". E un gruppo di tifosi anche quest'anno lo ha voluto ricordare andando a fare visita al cimitero di Bogliasco. (ANSA).