Calcio: Juve; Ramsey, esami escludono lesioni

TORINO, 14 OTT - La Juventus e Aaron Ramsey possono tirare un sospiro di sollievo: gli esami cui è stato sottoposto il centrocampista gallese hanno dato notizie confortanti. "Sono state escluse lesioni muscolari e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno" informa la nota ufficiale diramata dal club bianconero Il rientro anticipato e forzato del centrocampista dalla Nazionale aveva fatto scattare il campanello d'allarme, ma l'infortunio è meno grave del previsto. Difficile, però, che Ramsey possa prendere parte alla trasferta di Crotone in programma sabato pomeriggio. La squadra bianconera, intanto, ha proseguito la preparazione in vista della ripresa del campionato lavorando in palestra durante la mattinata, mentre per domani il tecnico Andrea Pirlo ha convocato i suoi giocatori alla Continassa per una seduta pomeridiana. (ANSA).